Kara Sis: Kalbe işleyen acı nehri

Kimi zaman benden önce hiç tanımadığım insanların elinden geçmiş kitapları okurken, ilk okurunun altını çizdiği bir cümleye denk geldiğimde, tekrar tekrar okuduğum oluyor. Benim için pek bir özelliği olmayan, ilk okuru olsam üzerinde bir saniye dahi düşünmeden geçip gideceğim satırlarsa hele bunlar, daha da ilgimi çekiyor. Bundan birkaç sene önce okusam altını çizmeyeceğim satırları çize çize okurken “Kara Sis”i, bunları düşündüm. Her ne kadar Kemal Varol, “İnsan başkasının derdini çabuk unuturdu,” dese de, birçoğunu biraz da başkasının derdiyle çizdiğim satırlarla doldu kitap. Derdini ödünç alarak okuduğum o “başkası” okusa, hangi satırları seçerdi acaba diye düşüne düşüne…

Yüksek güvenlik önlemleriyle pilot bir hapishane olarak kurulmuş, her sene aynı dönemde üzerine kara bir sisin çöktüğü Taşkale Cezaevi’nin C-6 Koğuşunda yatan adli mahkûmların hikâyelerini âdeta bir saç teliyle birbirine ören bir anlatı Kemal Varol’un Everest Yayınları’ndan çıkan son romanı “Kara Sis”.

KARAKTERLERE MESAFELİ

“28 Ekim 1998’de, akşam sayımından hemen sonra elleri eski tip zincirli kelepçelerle bağlı bir hâlde C-6’ya getirilen” Barana adlı bir mahkûmla başlayan roman, koğuştaki mahkûmlardan Mesut Hoca’nın ağzından anlatılıyor. Aralarda da Mesut Hoca’yla birlikte hikâyesinin peşine düştüğümüz Barana’nın şiirsel bir üslupla yazılmış mektuplarını okuyor, hikâyesine dair ipuçları bulmaya çalışıyoruz. Romanın açılış paragraflarında anlatıcının önce Barana’ya, sonra onu fena halde hırpalamış olan başgardiyan Beton’a dair okura aktardığı ilk izlenimlerin, karakterlerin yüzlerinden okunan duygular olması da anlatıcının hayata ve dolayısıyla hikâyeye baktığı filtre hakkında bir ipucu sunuyor okura.

“Kara Sis”in ilgi çeken yanlarından biri de C-6 koğuşundaki mahkûmların her birinin orada olmayı hak ettiklerini baştan teslim ederek “kader mahkûmu” anlatısına sığınmaması. Öte yandan “canilik” üzerinden de tanımlamıyor karakterlerini Varol. Hepsini oldukları gibi, insan halleriyle, incelikleri ve hatalarıyla, anlatıyor. Okura sevmek ya da nefret etmek/öfke duymak arasında bir seçim yapma mecburiyeti dayatmayışı, karakterleri bir bütün olarak görerek hikâyelerine karşıdan bakma imkânı veriyor.

SERİNLETEN BİR ROMAN

Kimi bir saç teliyle tutunuyor geleceğe, kimi menekşe tohumlarıyla. Kimi geçmişin hayaletleri aracılığıyla bağlanıyor hayata, kimi affedilme umuduyla. Kemal Varol’un bütün romanlarında, sakince anlatan ve tam da bu yüzden okurun kalbine işleyen bir acı nehri usulca akıyor gibi hikâyenin tam ortasından. “Kara Sis” de aynı nehrin kenarına kurulan ve okurunu hem sızlatıp hem serinleten bir roman.



