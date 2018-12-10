Kara Süleyman’ın mirasçılarına güzel haber!

Yargıtay'ın onama kararı verdiği dava dosyasının açılış tarihi 1970’li yılların sonu olarak görünüyor. Dava ilk önce Çatalca Kadastro Mahkemesi'nde açıldı. Ancak daha sonra Büyükçekmece Adliyesi açılınca dosya Büyükçekmece Kadastro Mahkemesi’ne geldi ve yeni bir dosya numarası aldı. Yüzlerce kişinin birbiriyle davalık olduğu dosya yıllar geçtikçe uzadı. Dava sürecinde, hak sahiplerinden bazıları ölünce, yerlerini mirasçıları devraldı.

180 DÖNÜME YAKIN ALAN

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Onlarca klasörden oluşan dava dosyası, 16 mahalleyi ilgilendiren 8 parsel ve 179 bin 525 metrekarelik alanı kapsıyor. Hak sahipleri, sahip oldukları parselden, başka kişiler adına kayıt yapıldığı iddiası ile yargı yoluna gitti. Uzun süren yargılama sonrası mahkeme bilirkişi raporu aldırdı. Hazırlanan rapor sonrası mahkeme kararını Mart 2013’te verdi.

‘KARA SÜLEYMAN’IN MİRASÇILARI HAKLI BULUNDU

Mahkeme, 500’e yakın kişinin tarafı olduğu dosyada, taleplerin bir kısmını kabul ederken bir kısmını ise reddetti. Dosyada, çok sayıda kişinin ismi ise mirasçı olarak yer aldı. ‘Kara Süleyman’ lakaplı bir kişinin mirasçılarının taleplerinin kabul eden mahkemenin kararı Yargıtay’a gitti.

TEMYİZ SÜRECİ 5 YIL SÜRDÜ

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, 5 yıllık temyiz sürecinden sonra yerel mahkeme kararın onadı. Onama kararı ile birlikte, anılan mahallelerde yaşayan 50 bin kadar aile de rahat bir nefes aldı. Davalar nedeni ile satış yapamayan, kentsel dönüşüm uygulamasına giremeyen hak sahipleri, hisseli tapu yerine müstakil tapu sahibi olabilecek. Kararla birlikte, Esenyurt Belediyesi’nin imar uygulamasına başlayacağı öğrenildi.

TAŞINMAZLARINI DEĞERLENDİREBİLECEKLER

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Av. Doğan Turan “Bu kararla, imar uygulamasının önündeki engel kalktı. Bu sorunu yaşayan kişi sayısı 50 bin seviyesinde. Bu kararla, insanların taşınmazlarını değerlendirme imkânı doğdu. Konunun yargısal çözümü ile binlerce kişinin yaşadığı yıllardır süregelen mağduriyetin önlenmesini, birçoğunun depreme dayanıksız ve riskli yapılardan oluştuğu bölgenin kentsel dönüşüm uygulamalarıyla yenilenmesi sağlanmış olacaktır.” dedi.



