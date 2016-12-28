Kara tahtalar evlere geldi!

Kara tahtaları hatırlıyor musunuz? Yaşı 30’un üzerinde olan okurlarımız mutlaka hatırlayacaklardır. Kara tahtalar ve siyah renkli, beyaz yakalı önlükler, okul hayatımıza dair ilk hatırladığımız şeylerdir. Bir yandan belli yaş üzerindekiler için nostaljik bir anlam taşıyan kara tahtalar, simgesel olarak da eğitimin önemini en yalın ve özet biçimde vurgulayan araçlardır dersek herhalde abartmış olmayız.Kara tahtalardan sonra gelen ve silinebilir mürekkepli kalemlerin kullanıldığı tahtalar, kalemleri tebeşire kıyasla daha pahalı olduğu için genellikle öğretmenlerin yanında olurdu. Oysa tebeşirler daima kara tahtaların yanındaydı ve ders dışı zamanlarda çocuklar bu kara tahtalarda yaratıcılıklarını sınama fırsatı bulurlardı.Bugünlerde bu fırsat yeniden kendini göstermeye başladı. Ama bu kez okullarda değil, evlerimizde ve iş yerlerimizde! Yalnızca temiz bir yüzey ve fırça yardımıyla rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve çok uygun fiyata satın alabileceğiniz kara tahta boyaları hemen her kırtasiyede rahatlıkla bulunabiliyor.Peki ama kara tahta boyasını nasıl kullanabilirim diyorsanız, bu yazımız tam da size göre demektir. Hem sizin hem de çocuklarınızın yaratıcılık kanallarını tüketimden uzak bir sadelikle sonuna kadar açacak birbirinden ilginç kara tahta modelleri ve fikirlerini sizin için yaptığımız bu derlemede bulacaksınız.Kara tahta boyasını en rahat kullanabileceğiniz yerler evinizin giriş ve antre bölümündeki boş alanlardır. Bu boş alanlar dış kapınızın içeriye bakan tarafı da olabilir, büyük bir portmantonun kapısı da veya bu örnekte olduğu gibi bir duvarın tamamı da! Üstelik evinizin giriş bölümünde koyu rengin boğucu olmasından korkmanızı gerektirecek bir durum da yok. Emin olun evinize gelen bütün misafirleriniz kara tahtanıza hayran olacak ve en kısa zamanda kendileri de benzerini yapmak isteyecekler.Evinize yemeğe gelen arkadaşlarınıza hoş bir sürpriz yapmak istiyorsanız, yemek servisi olarak kullanabileceğiniz mini kara tahtalar çok işinize yarayabilir. Esnek plastik bir malzeme üzerine ya da herhangi bir ahşap yüzeye uygulayarak yapabileceğiniz bu mini kara tahtalar, sanılanın aksine sıvı ve yemek dökülmelerine de dayanıksız değiller. Yemeğini yememekte ısrar eden çocuğunuz için de eğlenceli ve ikna edici bir yemek masası hazırlamanıza yine bu minik kara tahtalar yardımcı olacaktır.Çocuklar bir şeyler çizmeye, karalamaya bayılırlar. Kimileri kalem ve kağıtlarla yetinse de, duvarlar da pek çoğu için son derece cazip hedeflerdir. Silinebilir duvar boyaları haylaz çocukların ailelerine kolaylık sağlıyor olsa da, çocuk odanıza büyük bir kara tahta yaparak alternatif bir uzlaşma yoluna da gidebilirsiniz. Böylece hem çocuğunuzun yaratıcılığının gelişmesi için geniş bir imkân açarken aynı zamanda şık bir dekorasyon uygulaması yapmış olursunuz.