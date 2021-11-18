Kültür & Sanat Karabağ zaferi film oluyor

Karabağ zaferi film oluyor

Kültür & Sanat

Karabağ zaferi film oluyor

Sektöre damga vuran yapımcı Müşvik Guluzade’nin yeni projesinin detayları ortaya çıktı.

18 Kasım 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Gerek büyük bir yatırımla kurduğu Türkiye’nin ilk virtual production stüdyosu, gerek arka arkaya çektiği iddialı dizi ve filmlerle sektöre güçlü bir giriş yapan MGX Fim’in kurucusu Müşvik Guluzade son olarak senaryosunu Ozan Akbaba’nın yazdığı Türkiye’nin ilk aksiyon filmi Anka’yı tamamlamıştı. 

Ozan Akbaba’nın aynı zamanda başrolünü oynadığı Türkiye’nin en yüksek bütçeli filmlerinden Anka’nın çekimleri bittikten sonra Müşvik Guluzade ve Ozan Akbaba birlikte Azerbaycan'a gitti. Yapımcı ve ünlü oyuncunun kardeş ülkeye ziyareti piyasada merak konusu oldu. Çok geçmeden ziyaretin nedeni belli oldu. İşte açıklıyoruz. Müşvik Guluzade yine çok büyük bir prodüksiyon için kolları sıvadı. Başrolünde Ozan Akbaba’nın yer alacağı Karabağ zaferini anlatacak olan sinema filmlerinin hazırlıkları için başta Kültür Başkenti Şuşa olmak üzere pek çok ili gezen Guluzade ve Akbaba merakla beklenen sinema filmi Anka’nın 2022’nin ilk aylarında vizyonda olacağını, kod adı “KARABAĞ” olan filmin ise 2022 yazında sete çıkacağının müjdesini verdi.

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