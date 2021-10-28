Ekonomi Karabağ’da dönüşüm hamlesi!

Karabağ’da dönüşüm hamlesi!

Ekonomi

Karabağ’da dönüşüm hamlesi!

Türkiye’nin desteğiyle işgalden kurtarılan Azerbaycan Karabağ bölgesi için büyük bir imar çalışması başladı. Sanayicisinden KOBİ’sine, girişimcisinden yazılımcısına kadar birçok yerli şirket, başkent Bakü’de düzenlenen ‘Yatırım ve Kültür Zirvesi’nde bir araya geldi. / Murat Gülderen’in haberi…

28 Ekim 2021, Perşembe 08:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının evsahipliğinde, İslam işbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı’nın (KOBİA) organizasyonuyla gerçekleşen ‘Yatırım ve Kültür Zirvesi’ dün başladı. Etkinlikte 30 yıldan sonra işgalden kurtarılan Karabağ’ın ihyası için yapılacak yatırım planları ele alındı.

POTANSİYEL BÜYÜK

Burada konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Karabağ zaferinin ‘tek millet iki devlet’ anlayışının güzel bir tezahürü olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Türkiye ile Azerbaycan’ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Fuzuli Havalimanı’nın açılışı oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi. İmar faaliyetlerine tarihi eserlerin restorasyonuyla başlanılmış olması çok değerli. Bu bölgenin turistik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

KOBİ’LERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınmasında KOBİ’lerin, tarımın ve demiryollarının önemine işaret etti. Aşan, “Bir yere canlılık gelecekse KOBİ’lerle gelecek. Bu topraklara KOBİ’lerin de çekilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım çok önemli hale gelecek. Aynı zamanda tarımın finansmanı da önemli hale gelecek. Ziraat Bankası’nın tarımın finansmanı konusunda neredeyse 100 yıllık tecrübesi var. Bu konuda tecrübelerini Azerbaycan’la paylaşıyor” diye konuştu. ICYF Başkanı Taha Ayhan ise “Yeni bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sadece kâr amaçlı değil medeniyetimizi de gözeten, süreklilik olması için de gençleri de kapsayan bir yaklaşım belirliyoruz” açıklamasında bulundu.

GİRİŞİMCİLER DEVREDE

Etkinlikte gıda ve tarım teknolojisi, yeşil sanayi, finans teknolojisi, oyunlar ve uygulama, çevre ve yenilenebilir enerji, akıllı teknoloji, havacılık ve uzay teknolojileri ile lojistik ve akıllı şehir teknolojileri alanlarındaki 50 start-up bir araya gelerek çalışmalarını sergiledi. Zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Askerlik 1 yıl kazandırır
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
29 adımda finansal özgürlük
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 28 Ekim 2021 güncel altın fiyatları: Gram altın kaç TL? İşte Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları