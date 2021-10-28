Karabağ’da dönüşüm hamlesi!

Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının evsahipliğinde, İslam işbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı’nın (KOBİA) organizasyonuyla gerçekleşen ‘Yatırım ve Kültür Zirvesi’ dün başladı. Etkinlikte 30 yıldan sonra işgalden kurtarılan Karabağ’ın ihyası için yapılacak yatırım planları ele alındı.

POTANSİYEL BÜYÜK

Burada konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Karabağ zaferinin ‘tek millet iki devlet’ anlayışının güzel bir tezahürü olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Türkiye ile Azerbaycan’ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Fuzuli Havalimanı’nın açılışı oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi. İmar faaliyetlerine tarihi eserlerin restorasyonuyla başlanılmış olması çok değerli. Bu bölgenin turistik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

KOBİ’LERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınmasında KOBİ’lerin, tarımın ve demiryollarının önemine işaret etti. Aşan, “Bir yere canlılık gelecekse KOBİ’lerle gelecek. Bu topraklara KOBİ’lerin de çekilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım çok önemli hale gelecek. Aynı zamanda tarımın finansmanı da önemli hale gelecek. Ziraat Bankası’nın tarımın finansmanı konusunda neredeyse 100 yıllık tecrübesi var. Bu konuda tecrübelerini Azerbaycan’la paylaşıyor” diye konuştu. ICYF Başkanı Taha Ayhan ise “Yeni bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sadece kâr amaçlı değil medeniyetimizi de gözeten, süreklilik olması için de gençleri de kapsayan bir yaklaşım belirliyoruz” açıklamasında bulundu.

GİRİŞİMCİLER DEVREDE

Etkinlikte gıda ve tarım teknolojisi, yeşil sanayi, finans teknolojisi, oyunlar ve uygulama, çevre ve yenilenebilir enerji, akıllı teknoloji, havacılık ve uzay teknolojileri ile lojistik ve akıllı şehir teknolojileri alanlarındaki 50 start-up bir araya gelerek çalışmalarını sergiledi. Zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor