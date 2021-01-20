Karabaş otunun faydaları nelerdir?

Karabaş otunun faydaları;

Ateşli soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit, kronik nezle gibi solunum sistemi hastalıklarına iyi gelir.

Anksiyete, depresyon semptomlarını önleyerek, rahatlatır.

Hafıza ve zekayı güçlendirir. Zihinsel yorgunluğu giderir.

Damar tıkanıklığını önler.

Migren ve baş ağrısı tedavisinde başka bitkiler ile beraber kullanılmaktadır.

Kan dolaşımını hızlandırmaktadır.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

Vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi için destektir.

Kanser türlerinin gelişmesini önler.

Mide bulantısını gidermektedir.

Uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Kabızlığa, hazımsızlığa, mide gazına iyi gelir.

Kas yorgunluğu ve kas ağrılarını gidermektedir.

Beyinde bulunan tümörlerin ilerlemesini durdurur.

Sindirimi düzenleyerek, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olur.

Karabaş otunun zararları nelerdir?

Karabaş otunun zararları;

Uzun zamanlı kullanılmasıyla beraber karaciğer ve böbrek problemlerine sebep olabilir.

Aşırı bir şekilde kullanılmasıyla baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma meydana gelebilir.

Tansiyonu düşüren ve diüretik ilaçlarla beraber alındığı zaman ilaçlarla etkileşime girer.

Karabaş otunun işe yaradığı pek çok durum vardır. Bunlar arasında;

Mide bulantısına çok iyi gelir.

Banyo yapılırken suya damlatılması ile vücuttaki gerginliğin azalmasına yardımcı olur.

Karabaş otu yağıyla masaj yapmak, kasların gevşemesine yardımcı olur.

Egzama rahatsızlıklarının semptomlarının hafifletilmesi adına harici şekilde kullanılır.

Yıpranan saçlara çok iyi gelir. Bununla beraber kuru saçların nemlenmesine yardımcı olur.

Karabaş otu yağının cilt üzerine çok iyi geldiği söylenebilir. Cilde uygulandığı zaman çatlakların kötü görüntüsünü azaltır.

Bebeklerde faydalı etkiler sağlar. Bebeklerin rahatlamasına olanak sağlar. Ancak bu ot kullanılmadan önce mutlaka şekilde doktora danışılmalıdır.

Karabaş otu nasıl tüketilmelidir?

Karabaş otu; birçok kişi açısından bilinen ve pek çok hastalığa iyi gelen bir ot olmakla beraber her alanda kullanılmaktadır. Özellikle karabaş otu bitkisinin, çay biçiminde tüketildiği söylenebilir. Karabaş otu çayının, insan sağlığı açısından birçok yarara sahip olduğu söylenebilir.

Karabaş otunun kök bölümünde yer alan bölümler; karabaş otu çayının yapımında kullanılmaktadır. Karabaş otu çayının yapımı hakkında bilgi vermek okurlara yardımcı olacaktır. Bilhassa halsizlik şikayetleri bulunan bireyler, karabaş otu çayı tüketip rahatlayabilirler. Boğaz ve burun bölümünde ortaya çıkan iltihapların önlenmesine yardımcı olur. Soğuk algınlığının tedavisi adına kullanılır. Karabaş otu çayı; etkili bakteri önleyici olarak belirtilebilir.

Karabaş otu çayının sakinleştiren özelliği bulunur. Bilhassa gribal enfeksiyonlara karşı oldukça koruyucu olan karabaş otu çayı, hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır. Karabaş otunun hazırlanması adına; bir su bardağı kaynamış su içerisine bir tatlı kaşığı karabaş otu konulmalıdır. Ağzı kapalı olacak bir biçimde 3 dakika boyunca kaynatılması gerekir. Çayın soğuması beklenmeden, suyu süzülmelidir. Süzüldükten sonra lezzetini arttırmak isteyen bireyler çay içerisine, birkaç damla limon suyu veya bir çay kaşığı bal ilavesi yapılabilir. Karabaş otu sıcakken içilmelidir.





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