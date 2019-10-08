Karabiber çayı soğuk algınlığına birebir

Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklik hem vücudumuzu hem de ruh halimizi etkiliyor. Vücut direncini kaybediyor ve hastalıklara karşı duyarlı hale geliyor. Bu günlerde soğuk algınlığına yakalanınca, nezle olunca hatta yemekten sonra biraz hazımsızlık hissedince aklımıza ilk gelen şey ‘Neyi kaynatıp içsem?’ sorusudur.

Karabiber çayının faydaları hakkında bilgi veren Dr. Fevzi Özgönül, karabiber çayının antioksidan ve serbest radikalleri azalttığını, soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağladığını söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Bunların yanında karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir, sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır. Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını arttırır. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır” dedi.

B3, B6 ve demir deposu zencefil

Özgönül zencefilin yüzde 3’ünü uçucu yağlar oluşturur ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden aldığını ifade ederek, “Zencefil zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir” diye konuştu.

Karafil diş ağrısına iyi geliyor

Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olmasının kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ettiğini ifade eden Dr. Özgönül, diş ağrısında karanfilin iyi geldiğini söyledi.

Karabiber çayı nasıl yapılır?

Dr. Fevzi Özgönül, “Tarçın, glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır. Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olanların bu çayı tüketmelerini önermiyorum. Karabiber çayı; 6 adet tane karabiber, 2 adet karanfil, 1 diş sarımsak, 1 çubuk tarçın, 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil, dilerseniz 1/2 çay kaşığı bal, 2-3 damla limon suyunu bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz” dedi.