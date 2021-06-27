Karabuğday Faydaları Ve Yararları: Karabuğday Neye İyi Gelir?

Karabuğday, Polygonaceae bitki ailesine aittir. Avrupa'nın Balkan bölgesinde yetiştirildiği, yavaş yavaş Güneydoğu Asya'ya ve daha sonra Asya kıtasına yayıldığı düşünülüyor. Himalayalar'da bulunan bitkinin başka bir tür varyasyonu vardır. Doğu Avrupa'da temel bir besindir.Karabuğday, genellikle tahıllarda eksik olan lizin de dahil olmak üzere sekiz temel amino asidin tümünü sağlayan yüksek kaliteli protein içerir.

Karabuğday Faydaları ve Yararları Nelerdir?

Kalp hastalıklarını önler,

Kilo kaybına yardımcı olur,

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

Yüksek kaliteli proteinler vücuttaki birçok fonksiyon için hayati öneme sahiptir,

Sindirimi iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir,

Diyabet yönetimi sağlar,

Astım saldırılarını önler,

Safra taşı riskini azaltır,

Anemiyi önler,

Kemik sağlığını iyileştirir,

Ruh halini artırır,

Saç ve cilt için harika bir ürün niteliğindedir.

Karabuğday Neye İyi Gelir?

Kalp Hastalıklarını Önler;

Karabuğdayın en önemli özelliklerinden biri, özellikle flavonoidler olmak üzere yüksek düzeyde bitkisel besin maddesidir. Bu önemli bileşikler, kalp hastalığına neden olduğu bilinen hücre metabolizmasının kimyasal yan ürünü olan tehlikeli serbest radikalleri arayan ve ortadan kaldıran vücutta antioksidanlar olarak işlev görür. Rutin, bu tohumda bulunan en önemli flavonoidlerden biridir.

Kilo Kaybına Yardımcı Olur;

Karabuğday, buğday veya arpa ile karşılaştırıldığında daha az kaloriye sahiptir, doymuş yağ ve kolesterol içermez ve lif ve protein bakımından yüksektir. Bu, iştahı bastırmaya, kan şekerini düzenlemeye, sindirim sağlığını iyileştirmeye ve yağsız kas oluşturmaya yardımcı olan güçlü bir kombinasyondur.

Sindirimi İyileştirir;

Karabuğday, bağırsak hareketlerinize hacim katan, sindirim sistemi boyunca hareket etmelerine yardımcı olan ve bağırsaklarınızın kas kasılması olan peristaltik hareketi uyaran yüksek bir lif seviyesine sahiptir. Ayrıca irritabl bağırsak sendromunu (IBS) ve ishali azaltmaya yardımcı olabilir

Diyabet Yönetimi;

Karabuğdayı bilmeyen şeker hastaları, hastalığın karmaşık ve sürekli yönetiminde artık başka bir araca sahipler. Kan şekerini düşüren bir bileşik olan D-chiro inositol açısından zengin bir kaynaktır. Karabuğdaydaki yüksek miktarda lif, diyabet yönetiminde de yardımcı olur.

Astım Saldırılarını Önler;

Karabuğdaydaki magnezyum ve E vitamini seviyeleri, karabuğdayın çocukları astımdan koruduğunu söyleyecek kadar güçlüdür. Hollanda'da yapılan araştırmalar, yüksek düzeyde tahıl veya tahıl benzeri yiyecekler almayan çocukların astım geliştirme olasılığının çok daha yüksek olduğunu, çünkü E vitamini ve magnezyum gibi belirli anti- inflamatuar besinlerde eksik olduklarını gösteriyor.

Kemik Sağlığını İyileştirir;

Karabuğday, her ikisi de vücudun güçlü kemikler, dişler ve tırnaklar için ihtiyaç duyduğu temel eser mineraller olan selenyum ve çinko bakımından zengindir.

Cilt Sağlığı;

Karabuğdaydaki yüksek rutin içeriği, doğal bir güneş kremi görevi görür ve cildi güneşin zararlı etkilerinden korur. Antioksidanların ve flavonoidlerin zengin karışımı ayrıca ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur. Karabuğdayda bulunan magnezyum kan dolaşımını hızlandırır ve cilde parlak bir parlaklık verir.

Saç Sağlığı;

Karabuğdaydaki tam tahıllı kompleks karbonhidrat içeriği saç büyümesi için faydalıdır. A vitamini, B kompleksi vitaminleri ve çinko açısından zengin, saçlar için harika bir besindir. Ayrıca saçların sağlıklı bir şekilde parlaklığını yitirmeden büyümesini sağlar.