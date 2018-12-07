Karabük beyaza büründü

Karabük'ün yüksek kesimleri, gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı sonrası beyaza büründü

07 Aralık 2018, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Karabük beyaza büründü

Karabük'Ünyüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Beyaza bürünen bölgede, kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

Karabük-Bartın Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamasının önüne geçildi. Sürücülerin yolda düşük hızda seyrettiği görüldü.

Kar nedeniyle oluşan manzarayı gören bazı sürücüler, araçlarını durdurarak cep telefonları ile selfie çekti.

Bülent DİKTEPE/DHA

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