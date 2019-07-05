Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Karabük’ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Ev hayali kuran vatandaşlar internette sıklıkla Karabük TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu aratıyor. İşte Karabük TOKİ kura sonuçları…

TOKİ tarafından Karabük’ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların hak sahiplerini belirlemek için Belediye Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı yaptığı konuşmada, 217 konut için 784 kişinin başvurduğunu söyledi.

Vatandaşların ev sahibi olmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Çaylı, bunun için her türlü çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kura çekimi sonucu isimleri anons edilenler, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!