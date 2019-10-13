Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü için 2, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümü için 1 ve İlahiyat Fakültesi Osmanlı Türkçesi ve İslam Türk Edebiyatı bölümü için 1 kişi olmak üzere toplam 4 öğretim görevlisi alacak

Başvuru yapacak adayların ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 50 puan almaları gerekiyor.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılıyor ve sadece bir ilana başvurabiliyor.