Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis antik kentinde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında sürdürülüyor.

1800 yıllık demir maske bulundu

Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis antik kentinde, Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske bulundu.

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş demir maskeyle ilgili olarak, "6 ay süresince kare planlı olarak adlandırdığımız yapının kazısına devam ettik. Bu yapıyı fonksiyon olarak daha belirleyemesek de bazı tahminleri yürütecek veriler elde ettik. Bunlar şu anda bu kare yapının bir askeri yapı olduğunu işaret ediyor. Tabi bu kazı esnasında küçük buluntular da ortaya çıktı. Demir bir maske. Demir maske Roma süvarilerinin korunmaya yönelik yüzlerine taktığı bir aksesuar. Bu günümüzden 1800 yıl öncesine ait" dedi.

Çelikbaş, Roma askerlerinin büyük ihtimalle alanda üs kurduğunu ifade ederek, "Batı Karadeniz’in bu iç coğrafyasında Roma’nın askeri varlığı bilinmiyordu. Fakat bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarla büyük ihtimalle Roma İmparatorluğu burada bir askeri üs kurmuş. Bunun en büyük sebebi ise doğudan ve Karadeniz’den gelecek her türlü tehlikeye karşı ön savunma alanı elde etmek. Dolayısıyla Hadrianaupolis’te Roma’nın önemli savunma kentlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Kazılarımız henüz devam ediyor. Bu yapıyla ilgili daha net konuşmamız mümkün değil. Kazısı tamamlandıktan sonra daha net bilgiler elde edeceğiz" diye konuştu.

Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR(Karabük) (DHA)



