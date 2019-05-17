Karabük’te FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından ’ardışık arama’ yöntemiyle arananları belirleyerek operasyon düzenledi.

Karabük merkezli Ankara, İstanbul ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf askerler G.K. ve N.M. ile askeri okuldan daha önce ilişiği kesilen E.Y. gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK, (DHA)