Karabük’te tarihi eser operasyonu

Karabük’te sikke, yüzük, ok ucu, haç, takı ve hayvan figürlü objelerin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı

24 Şubat 2019, Pazar 21:29
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Karabük’te tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İncelemeler sonunda takibe alınan O.Ç. ve K.A, Yeni Mahalle’de bir otomobilde gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, 18 tarihi nitelikte yüzük, 11 ok ucu, 15 çeşitli ebatlarda haç, 143 sikke ve 40 takı ile hayvan figürlü objeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

KARABÜK (AA)

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