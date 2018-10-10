Saat 22.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı 10 dairenin bulunduğu Gökkaya Apartmanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada oturanlar büyük panik yaşadı. Üst katlarda oturanlar panik içinde dışarıya çıkmaya çalışırken 5'i bebek ve çocuk olmak üzere toplam 18 kişi dumandan etkilendi. 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı apartman sakinlerine ise olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. 3 yaşında bir çocuğun mahsur kaldığını söyleyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren bir kişiyi polis sakinleştirmeye çalıştı.Hastaneye kaldırılan 18 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili soruştur ma başlatıldı.