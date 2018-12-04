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Karabük'teki varilden çıkan kimyasal paniğe neden oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde sanayide kapalı bir varilden çevreye yayılan kimyasal gaz paniğe neden oldu

04 Aralık 2018, Salı 22:04
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Karabük'teki varilden çıkan kimyasal paniğe neden oldu

Yenice Sanayi Sitesinde bir vatandaş Devrek’te bir hurdalıktan alınan kapalı varili su tankı yapılması için sanayide kaynak işiyle uğraşan Şeref Alaz’a getirdi. Burada kesilen varilden sızan ağır kimyasal koku çevreye yayılınca durum polis ekiplerine ve itfaiyeye bildirildi.

DÜKKANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sanayi içersindeki dükkanları tahliye ederek, AFAD ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede ilçeye gelen AFAD ekipleri özel koruyucu elbise giyerek varilde ölçüm yaptı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karabonmonoksit ve sülfürik asit olduğunu belirledi.

Varilden sızan gazın zehirli olduğunun tespit edilmesi üzerine varilin toprakla örtülerek imha edileceği öğrenildi.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan varile temas eden ve gaza maruz kalan 15 kişi tedbir amaçlı Yenice Devlet Hastanesine kaldırılarak gözlem altına alındı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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