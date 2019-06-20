Karabük'te öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Fevzi Fırat Caddesi’ndeki bazı iş yerlerini ise su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Kardemir Kavşağı ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri alt geçidin tek şeridini trafiğe kapattı.

DHA



