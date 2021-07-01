Türkiye Karaburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alıyor

Karaburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alıyor

Türkiye

Karaburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alıyor

İzmir Karaburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu.

01 Temmuz 2021, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karaburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak. Karaburun Belediye Başkanlığı'ndan "İzmir İli, Karaburun Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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