Gümüşhane’nin Torul ilçesi Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Bakım çalışması yapılıyor

Her yıl nisanda ziyarete açılan ve kasımda kapatılan, 2018’de 108 bin 344 kişinin gezdiği mağara, bu sene 19 bin 861’i yabancı olmak üzere 120 bin 707 ziyaretçi ağırladı. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 12 artış gerçekleşen mağarada sezonun ardından bakım çalışması yapılıyor.