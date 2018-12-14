Karacak Dağı neden bu kadar önemli? İşte yanıtı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatının ayrıntıları ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etmişti.

KARACAK DAĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Peki Karacak Dağı neden bu kadar önemli? Terör uzmanı Abdullah Ağar, Karacak Dağı ile ilgili önemli detaylar paylaştı.

Abdullah Ağar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İHA-SİHA, Tanker uçaklar ve 20’den fazla savaş uçağının kullanıldığı, 30’dan fazla hedefin imha edildiği MAHMUR (Karacak dağı) ve Sincar’a yönelik akınlarda hedef düğüm ve ikmal noktaları. YPG/PKK'nın 'Suriye'deki varlığını destekleyen Irak'taki silah yükü ve terörist kaynağı" yorumunda bulundu.