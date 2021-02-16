Magazin Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Karaca (Ece Yaşar) kimdir?

Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Karaca (Ece Yaşar) kimdir?

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Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Karaca (Ece Yaşar) kimdir?

Dördüncü sezonuyla devam eden Çukur son bölümde herkesi şaşırtan isimlerden biri de Karaca oldu. Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu. Amca Koçovalı'nın işlerini yürüten Karaca, sadece dış görüntüsüyle değil, tavırlarıyla da adından söz ettirdi. Peki, Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar kimdir?

16 Şubat 2021, Salı 14:58 Son Güncelleme:
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Ece Yaşar 1994 yılında Ankara ilinde dünyaya geldi. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk alanında tamamladı. İlk olarak Kara Sevda dizisinde bakıcı rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Ece Yaşar, asıl başarısını Çukur dizisiyle yakaladı. 

Ece Yaşar, Çukur dizisinde Karaca rolü ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide öne çıkan isimler arasında olan Karaca, son olarak değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

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