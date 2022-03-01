Türkiye Karaciğer nakli sonrası koronavirüsten hayatını kaybetti!

Karaciğer nakli sonrası koronavirüsten hayatını kaybetti!

Türkiye

Karaciğer nakli sonrası koronavirüsten hayatını kaybetti!

Sakarya'da karaciğer nakli olan Jale Erkovan hastanede koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

01 Mart 2022, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 2 çocuk annesi Jale Erkovan'a, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Jale Erkovan’a, esnaf olan eşi Fırat Erkovan donör oldu. 11 Ocak'ta İstanbul'daki bir özel hastanede Erkovan'a eşinden karaciğer nakli yapıldı. Erkovan, hastanede tedavisi sürerken koronavirüse yakalandı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Jale Erkovan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jale Erkovan'ın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

DHA


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