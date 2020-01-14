Karaciğeri sağlıklı tutmanın yolları

Her 8 kişiden birinde ciddi karaciğer hastalıkları görülüyor.

3.000 kişinin tabi tutulduğu son araştırmaya göre, deneklerin %12’si iltihaplı ve yağlı birer karaciğere sahip; bu da karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabiliyor. Bu nedenlerden dolayı karaciğer rahatsızlığına dikkat edilmesi gerekiyor.

1. Kilonuzu izleyin

Obezite, 2020'ye kadar karaciğer hastalığının önde gelen nedenleri arasındadır. Fazla kalori, karaciğerinizde yağlanmaya sebep olabilir.

Nispeten küçük kalçalara sahip olmak, sizi yağlı karaciğer hastalığına daha duyarlı hale getirir. Dolayısıyla eğer bir kadınsanız ve bel bedeniniz 34’e (erkek iseniz 40) ulaşırsa beklemeden harekete geçin.

Asla az kalorili diyetler uygulamayın. Bunun yerine meyve, sebze, kepekli ve yağsız proteine dayalı bir diyetle haftada iki kilogram düzenli kilo kaybını tercih edin.

2. Alkol alımında duyarlı olun

Belki kiminiz için can sıkıcı ama sağlık için gerekli! Karaciğerinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, ne kadar içtiğinize dikkat etmelisiniz.

British Liver Trust'ın CEO'su Judi Rhys, “Erkekler ve kadınlar için haftada birbirini takip eden en az üç günü alkolsüz geçirmek, sağlık için en güvenlisidir” önerisinde bulunuyor.

3. Kahvenin tadını çıkarın

Judi, “Araştırmalar, düzenli olarak ılımlı miktarda kahve (günde üç ila beş fincan) içmenin daha düşük karaciğer hastalığı riski ile ilişkili olduğunu ve karaciğer kanseri riskini %40'a kadar azaltabileceğini gösteriyor” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 1.000'den fazla çalışmayı gözden geçirdikten sonra, 2016 yılında kahve ve karaciğer kanseri riski azalması arasındaki bağlantıyı doğruladı.

Kahve ayrıca fibroz (karaciğerde biriken skar dokusu) ve siroz gibi diğer karaciğer rahatsızlıkları riskini de azaltır.

4. Sık yürüyüş yapın

Fazla kilolara sahip olsanız bile, daha fazla yürümek ve daha az oturmak, karaciğer yağ seviyelerini sağlığına kavuşturabilir.

Liverpool Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları çalışma boyunca artan sedanter (düzensiz yaşam tarzı) sürenin her saatinde karaciğer yağının %0.87 oranında arttığını gözlemledi.

5. Dövme yaptırmaktan kaçının

Cildinize dövme yaptırmak istiyorsanız, viral hepatit riskinden kaçınmak için daima lisanslı bir dövme salonunu tercih edin.

Yurtdışındaysanız özellikle dikkatli olun. Karaciğere hem enfekte olan hem de zarar veren hepatit B ve C virüsleri, kandan kana temas yoluyla hastalığı kolayca taşıyabilir.

İğnenin üzerindeki küçük bir miktar kurumuş kan bile, kan dolaşımınıza ulaştığı takdirde enfeksiyona sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

6. Bol brokoli tüketin

Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, uzun süreli brokoli tüketiminin, farelerin karaciğerlerinde yağ birikmesini önlemeye yardımcı olduğunu buldu.

Aslında konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak bu arada brokolinin fazlasını yemek de sağlığa herhangi bir zarar vermez!

7. Zorda kalmadıkça ağrı kesici içmeyin

Parasetamol, karaciğerinize zarar verebilecek en yaygın olarak kullanılan ilaçlardan biridir ve şuruplar, dönemsel ağrı kesiciler ve migren tabletleri de dahil olmak üzere reçetesiz satılan bir üründür.

Karaciğer sağlığınız için bu ürünleri fazla kullanmamaya gayret gösterin.

8. Detoks yapmayı bırakın

Sağlıklı bir karaciğer vücudunuzun düzenli olarak yenilenmesine yardımcı olur.

“Karaciğer dikkat çekicidir, çünkü hasar görmediği sürece yenilenebilir” diyor, Judi ve ekliyor:

“İnsanlara düşük kalorili diyet ve detoksları görmezden gelmelerini tavsiye ediyoruz, aksi takdirde bu ürünler karaciğere oldukça zarar verebilir. Günümüzde önerilen birçok tamamlayıcı ve alternatif ilaç karaciğer tarafından işlenir, bu nedenle karaciğer problemi olan insanlar için detoksların toksik olduğu kanıtlanmış bir gerçektir.”

Posta.com.tr