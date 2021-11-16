Karadağ Türkiye maçı CANLI YAYIN
Milli maç heyecanı başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ, Türkiye'yi ağırlıyor.
16 Kasım 2021, Salı 21:09 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
İlk yarı sona erdi
GOOOL!!! Karadağ:1- Türkiye:1
22.dk: Kerem Aktürkoğlu
Karadağ:1- Türkiye:0
GOL! 3.dk: Fatos Beciraj
Maç başladı. Başarılar milliler...
İLK 11'LER
KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beclraj, Osmajlc
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası 2022 Elemeler Avrupa Elemeleri G Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Karadağ, Türkiye'yi konuk ediyor. 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.