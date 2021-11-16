Futbol Karadağ Türkiye maçı CANLI YAYIN

Karadağ Türkiye maçı CANLI YAYIN

Futbol

Karadağ Türkiye maçı CANLI YAYIN

Milli maç heyecanı başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ, Türkiye'yi ağırlıyor.

16 Kasım 2021, Salı 21:09 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

İlk yarı sona erdi

GOOOL!!! Karadağ:1- Türkiye:1

22.dk: Kerem Aktürkoğlu

Karadağ:1- Türkiye:0 

GOL! 3.dk: Fatos Beciraj 

Maç başladı. Başarılar milliler...

İLK 11'LER

KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beclraj, Osmajlc

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası 2022 Elemeler Avrupa Elemeleri G Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Karadağ, Türkiye'yi konuk ediyor. 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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