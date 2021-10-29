Karadeniz fırtınası Trabzonspor!

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk 76 Denswill) , Berat Özdemir (Dk 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho (Dk 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan- Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Sabo, Djokovic (Dk. 80 Deniz), Umar (Dk. 80 Remy), Bolasie (Dk. 68 Phiri), Boldrin (Dk 67 Boyt), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)

GOLLER: Dk. 43 Djaniny (P), Dk. 72 Nwakaeme, (Trabzonspor) - Dk. 22 Djokovic (P),

SARI KARTLAR: Edgar, Berat, Trondsen (Trabzonspor) - Boldrin, Bolasie, Fabricio, Boyt (Çaykur Rizespor)

Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 11 maça çıkaran ve puanını 27’ye yükselten Trabzonspor zirve koltuğundaki yerini korudu. Ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

9’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına atılan topa yetişmeye çalışan Gervinho, reklam panolarına çarptı. Sakatlık sonucu Gervinho oyuna devam edemedi ve yerini Cornelius’a bıraktı.

20’nci dakikada ceza alanında Pohjanpalo’nun şutunda top Edgar’ın eline çarparak kornere çıktı. Hakem Halil Umut Meler VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

21’inci dakikada Djokovic’in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 0-1.

35’inci dakikada Cemali Sertel’in ceza alanı sol çaprazdan sert şutunu kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

41’inci dakikada Abdulkadir Ömür’ün kullandığı kornerde kaleci Gökhan topu yumrukladı. Topu önünde bulan Hamsik’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Bolasie’in eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

43’üncü dakikada Djaniny’in penaltı vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

63’üncü dakikada Hamsik’in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün şutu üstten auta çıktı.

65’inci dakikada Trondsen’in sol kanatan ortasına Djaniny kafa koydu. Top az farkla auta çıktı.

70’inci dakikada Djokovic’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.

72’nci dakikada sol kanattan Bakasetas’ın kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu. Kaleci Gökhan’dan seken top Nwakaeme’nin önünde kaldı. Bu oyuncu altıpas içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

85’inci dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşa Vitor Hugo kafayu vurdu. Top kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig’in 11´inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 1-0’lık üstünlükle döndükleri Göztepe maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11´de 2 değişikliğe gitti. Avcı, savunmanın solunda Denswil yerine Trondsen´e, Yusuf Sarı´nın yerine Siopis´e ilk 11´de görev verdi.

BAKASETAS VE NWAKAEME YEDEK

Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen ve hafta içerisinde kısmi olarak çalışmalara katılan Bakasetas ve Nwakaeme; maçın 21 kişilik kadrosunda yedekler arasında yer aldı. Bordo-mavililerde Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Müsabaka öncesi dostluk mesajları veren Trabzonspor ile Çaykur Rizesporlu yöneticiler de karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Daha önce birleşme kararı alan taraftar grupları maçı Doğu tribününde birlikte izledi. Tribünlerdeki taraftarlara ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

74´ÜNCÜ RANDEVU

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı. Ligin 11’inci haftasında Trabzonspor, galibiyetle zirvedeki yerini korumak isterken, Çaykur Rizespor da alınacak puan ya da puanlarla ligin alt sıralarından yukarılara doğru çıkıp, moral bulmak istiyor.

41’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, oynanacak maçla ligde 41’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26’ya 5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi. Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0’lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon’da oynanan 8 maçın 7’si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

DHA