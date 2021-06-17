Karadeniz gazı için ortak çalışma sinyali

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle son bir yılda Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmişti. Birçok uluslararası enerji şirketi, dünyada ses getiren bu keşifle yakından ilgili. Onlardan biri Türkiye’de de yatırımları olan Azerbaycan firması SOCAR. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşiflerinin stratejik açıdan önemli olduğunu belirterek, ortak çalışılabileceğini ifade etti.

İNSANSIZ ÜRETİM MÜMKÜN

Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov ile dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Karadeniz gazı için “Teorik olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir. Profesyonel olarak ilgi alanımızda” dedi. Aliyev, Karadeniz’in derinliği ve dalga şiddeti sebebiyle klasik bir platform kurmaya uygun olmayabileceğini, ancak insansız üretimi de içeren yeni teknolojilerle üretimin yapılabileceğini söyledi.

27 YILLIK İŞBİRLİĞİ

Denizlerde petrol ve doğalgaz arama ve sondaj konusunda çok tecrübeli olduklarını belirten Aliyev, TPAO ile 1994’ten beri çeşitli projelerde ortak çalıştıklarını söyledi. Üçüncü ülkelerde bu tecrübeleri değerlendirme imkanları olduğunu belirten Aliyev, ilk etapta çok uzak coğrafyalar yerine, yakınlardaki enerji zengini bölgelerde çalışılabileceğini söyledi. Aliyev, “Cumhurbaşkanlarının bu konudaki ortak bakışı, bizim için bir talimat özelliği taşıyor” diye konuştu.

16.5 MiLYAR DOLARLIK YATIRIM

Vagif Aliyev, SOCAR’ın en büyük yurtdışı yatırımının Türkiye’de olduğunu ve bu yatırımların 16.5 milyar doları bulduğunu söyledi. Türkiye’deki ikinci petrokimya yatırımlarını içeren Mercury projesine de değinen Aliyev, “Bunu petrokimya alanında tecrübeli bir ortakla ya da finansman ortağıyla birlikte yapabiliriz” dedi. Kararın 2022’de netleştirileceğini söyleyen Aliyev, Türkiye’nin ihracat ve kendi ihtiyacı için kullanabileceği çok büyük miktarda petrokimya yatırımı fırsatı olduğunu belirtti.

GÜNEY KORiDORUNA HiDROJEN ENTEGRASYONU

SOCAR’ın bir petrol ve gaz şirketinden entegre bir enerji şirketine dönüşmek üzere çalışmalar yürüttüğünü belirten Aliyev, bu kapsamda Güney Gaz Koridoru’nu (Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak proje) oluşturan boru hatlarının yüzde 20 kapasitesinin hidrojen için ayrılabileceğini söyledi. Türkiye ve Azerbaycan’ın Avrupa Yeşil Mutabakat sürecine mutlaka uyum sağlaması gerektiğini belirten Aliyev, “Aksi halde ürünler için vergi uygulanacak. Bu dönüşümü doğru yürütmemiz lazım” dedi.

10 BiN KiŞiYE iSTiHDAM

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, 2008 yılında Özelleştirme Idaresi’nden Petkim’i satın alarak Türkiye’de faaliyete başladı.

Bugüne kadar SOCAR Terminal, Petkim, STAR Rafineri ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) dahil yapılan yatırım harcamaları 16.5 milyar doları aştı.

Ağustos 2015’te Goldman Sachs, SOCAR Türkiye’nin yüzde 13 hissesini 1.3 milyar dolara aldı.

Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye’deki operasyonlarını yöneten EWE Turkey Holding ve iştirakleri, 17 Haziran 2019’da SOCAR Türkiye tarafından satın alındı. Bu tarih itibarıyla Bursa ve Kayseri’de gaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz’ın yüzde 80’i, ticaret ve elektrik dağıtım şirketi EWE Enerji, enerji servisleri hizmeti veren Enervis ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom’un yüzde 100 hissesi, SOCAR Türkiye’ye geçti.

SOCAR, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı.

SOCAR Türkiye’de doğrudan çalışan sayısı 5 bin 200 kişi, taşeronlar ile birlikte yaratılan istihdam ise 10 bini aşıyor.