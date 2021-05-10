Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 araştırma görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 araştırma görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 araştırma görevlisi alımı yapacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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