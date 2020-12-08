Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "4/B sözleşmeli personel alım ilanı: Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın “Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" denildi.

Başvuracak adaylar için KPSS B Grubu sınavına gitme şartı koşuldu. Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren (8 Aralık) 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Diğer şartlar ve gereken belgelere ilan sayfasından ulaşılabilir.