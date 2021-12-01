Karadeniz Teknik Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 39 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
01 Aralık 2021, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Merkez ve Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" açıklaması yapıldı.
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