Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır" denildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin eleman ilanına göre 41 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Başvurular bugün (24 Haziran 2020) itibarıyla başladı ve 8 Temmuz günü sona erecek. Adaylar başvurularını http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapacak olup, istenen belgeleri de posta yolu ile "Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Ana Bina Yazı İşleri Bürosu Ortahisar/TRABZON" adresine gönderecekler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi eleman ilanının şartları ve detayları için tıklayın.







