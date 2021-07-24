Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 5 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3); "Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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