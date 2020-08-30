Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi 70 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi 70 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi 70 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi 70 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Başvuru şartları belli olan sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı için son başvuru tarihi ise 14 Eylül olarak açıklandı.

30 Ağustos 2020, Pazar 16:33 Son Güncelleme:
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 70 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" denildi.

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