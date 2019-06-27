Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel alıyor!
Karadeniz Teknik Üniversitesi 22 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 10 Temmuz’da sona erecek. İşte başvuru şartları…
Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel ilanı yayınlandı. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında 22 personel alınacak. İşte başvuru şartları…
Arsin Meslek Yüksekokulu, Sürmene A. Kanca Meslek Yüksekokulu, Rektörlük, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimler Fakültesi bölümlerine öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.