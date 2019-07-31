Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alıyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi alınacak. İşte öğretim üyesi başvuru şartları…

Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Bilimler’de Ortodonti ve Endodonti’ye Dahili Tıp Bilimleri’nde ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile İç Hastalıkları anabilim dallarına öğretim üyesi alınıyor.

Başvurular 15 Ağustos’ta sona eriyor.

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