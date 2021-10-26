Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 27 Öğretim Üyesi alacak.

26 Ekim 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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