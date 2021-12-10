Dünya Karadeniz üzerinde hareketli dakikalar

Karadeniz üzerinde hareketli dakikalar

Dünya

Karadeniz üzerinde hareketli dakikalar

Rusya’ya ait Su-30 tipi savaş uçağının Karedeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD’ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığı bildirildi.

10 Aralık 2021, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Rusya, Karadeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD’ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "10 Aralık 2021’de Karadeniz’in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrol cihazları, Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Rus radarlarına takılan hava hedefinin tespit için Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Donanması P-8A keşif uçağı olarak tanımlayarak Karadeniz üzerinden eşlik etti ve uçağın Rus sınırlarını ihlal etmesine izin verilmedi" denildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının sivil uçakların rotasına girmediği, ABD uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadığı ve uçuşun uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanarak, ABD uçağının Karadeniz’den ayrılması üzerine Rus savaş uçağının üssüne geri döndüğü belirtildi.

İHA

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