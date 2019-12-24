Karadeniz yanıyor! 69 noktada yangın var

Trabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar.









Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.









Trabzon'da 8 noktada yangınların sürdüğünü söyleyen Karacabey, "Rüzgarın gün içinde çok şiddetlenmeyeceği bilgisini aldık. Şu anda 48 araç, 250 kişilik personel, belediyelerimize ait itfaiye aracı, 12 iş makinesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Trabzon'a ülkemizin değişik illerinden 22 farklı noktadan da ekiplerimizi sevk ettik. İnşallah kısa sürede kontrol altına almayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Yangınlardan 30'u söndürüldü

Birçok noktada devam eden yangınlar hakkında Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi. Kentte 11 ilçede 37 noktada farklı zamanlarda çıkan yangınlara müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin toplam 93 araç ve 450 personeliyle müdahale edilmiştir. Şu ana kadar bu yangınlardan 30’u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçemizdeki 7 noktada da söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir" denildi.

DHA



