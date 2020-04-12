Türkiye Karadeniz ve Bingöl'de şiddetli deprem

Karadeniz ve Bingöl'de şiddetli deprem

Türkiye

Karadeniz ve Bingöl'de şiddetli deprem

Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Van’da meydana gelen depremin ardından 05.31’de de Karadeniz’de Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Nisan 2020, Pazar 09:21 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 05.23’te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

Karadeniz sallandı

Öte yandan, Van’da meydana gelen depremin ardından 05.31’de de Karadeniz’de Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karadeniz’de meydana gelenÿdepremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı.

Bingöl'de deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirildi. Saat 09.38'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.01 km olarak açıklandı.

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