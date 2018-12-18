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Karadeniz'de avlanan kalkan balığının fiyatı dudak uçuklattı

Karadeniz'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 840 liradan alıcısını bekliyor

18 Aralık 2018, Salı 14:45
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Karadeniz'de avlanan kalkan balığının fiyatı dudak uçuklattı

Balıkçı Muhammet Yüksek, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi. Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden Yüksek, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 120 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Muhammet Yüksek, "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyoruz" dedi.

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