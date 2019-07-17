Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu

Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 20:02
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Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu

Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi.

Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.

YARALANAN OLMADI

Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Rusya (DHA)

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