Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Manavgat'taki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir.

İlk keşiften yaklaşık 2 ay sonra, ilave keşfi de gemimizde açıklamıştık. Keşif ile ilgili son müjdemizi Haziran ayının başında vermiştik. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Daha önce bu işler uluslararası şirketlerle kiralama ile yürütülüyordu. Artık bu işleri kendi gemilerimiz ve insan kaynağımız ile yapıyoruz.

Bugün sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda geldiğimiz noktaların önemli bir dönüm noktasını geride bırakacağız.

Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Yaptığımız keşfin değerini azaltmaya çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Kanuni Sondaj Gemimizin akış işlemini gerçekleştiriyor. Karadeniz gazı gökyüzüne yükseliyor. Kanuni Sondaj Gemimiz kuyu tamamlama işlemlerine başladı. 5 kuyumuzda su ve gaz analizleri tamamlandı.İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı listesi hazırlandı. Burada sadece gazı çıkarmıyoruz, Karadeniz gazı büyük bir ekonomi ve insan kaynağı oluşmasına da yardımcı oluyor. İnsan kaynağı anlamında da tecrübe elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük gayretle çalışıyor. Karadeniz gazının milletimizle buluşması için TPAO çalışanlarına ve dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum.