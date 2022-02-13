Türkiye Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

13 Şubat 2022, Pazar 15:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 


Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı. 

Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
1915 Çanakkale Köprüsü'nün zirvesinden aşağı bakarken mutlu eden detaylar
Banu Şen
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID sürecinde neler yaşadım?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Düğün sahipleri polise saldırdı, 5 polis ve 1 bekçi yaralandı!