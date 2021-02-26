Türkiye Karadeniz'de vaka artışı sürüyor! 10 gün süreyle karantina başlatıldı

Karadeniz'de vaka artışı sürüyor! 10 gün süreyle karantina başlatıldı

Türkiye

Karadeniz'de vaka artışı sürüyor! 10 gün süreyle karantina başlatıldı

Artvin’de merkeze bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

26 Şubat 2021, Cuma 19:25 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sakalar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Bugün saat 16.00’da başlayan karantina uygulaması kapsamında denetimlerin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, karantinaya uymayanların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

AA

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