CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan yağışların yağışların etkisini kaybedeceğini söyledi. Şen, selin etkili olduğu Kastamonu ve Sinop'ta bugün yıkıcı bir yağışın beklenmediğini ifade etti. Şen, yağışların Karadeniz'in doğu kısmına kayacağını belirtti.

Şen, yağışların bu bölgelerde, akşam ve yarın kuvvetli olacağını söyledi. Sel bölgesine düşen yağış miktarıyla ilgili de bilgi veren Şen, "Bozkurt'a 300 kg m2'ye yağış düştü. Bu çok önemli bir yağıştı. Ayancık'ta 150 kg'a kadar düştü." dedi.

SEL BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu.

KRİTİK YAĞIŞ UYARISI

Meoroloji'den yapılan uyarıya göre, Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da bölge için uyarı geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.