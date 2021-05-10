Türkiye Karadeniz'de yaylalara mayıs ayında kar yağdı, yaylalar beyaza büründü

Karadeniz'de yaylalara mayıs ayında kar yağdı, yaylalar beyaza büründü

Türkiye

Karadeniz'de yaylalara mayıs ayında kar yağdı, yaylalar beyaza büründü

Rize Çamlıhemşin'in yüksek kesimlerindeki yaylalarda mayıs ayında kar yağışı sürprizi yaşandı. Beyaz bürünen yaylalara göçenler 13 sene önce haziran ayında kar yağışı görüldüğünü anlattı.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Rize’de hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yaylalara mayıs ayında kar yağdı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 1550 rakımlı Galer Düzü yaylası, dün başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken, görsel güzellik oluştu. Tam kapanma sürecini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayısta yağan kar yağışıyla sürprizi yaşadıklarını söyledi.


Yaylaya ineklerini çıkardığını söyleyen Mahmut Şahin, “Sabah hava çok güneşliydi, dönüşte kar yağışı başladı. Burada 4 mevsimi yaşıyoruz” dedi.

Yaylada annesiyle birlikte yaşayan Yusuf Çiftçi de “Aslında kar yağışını özlememiştik, bize de sürpriz oldu. 13 sene önce haziran ayında kar yağmıştı ve 20 santimetreyi bulmuştu” diye konuştu.

Yalçın ŞAHİN -DHA


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