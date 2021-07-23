Rize ve Artvin'i olumsuz etkileyen sel nedeniyle birçok ev ve işyeri zarar görürken bazı vatandaşlar evlerine giremez hale geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Karadeniz için "Salı akşamı ve Çarşamba günü için enerji birikimi var. Aşırı yağışlar tekrar gelebilir" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi aşırı yağışlarla mücadele ediyor. Toprağın suya doymasından dolayı yüzey akıntıları sele neden oluyor. Birçok vatandaş mağdur olurken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önemli açıklamalarda bulundu.

Şen, Salı ve Çarşamba günü için Doğu Karadeniz'e yağış uyarısında bulundu. Sel riski ihtimalinin bulunduğunu belirten Şen, Çarşamba gününden sonra enerjinin bölgeden kaybolacağını belirtti.

Prof. Dr. Şen'in açıklamaları şöyle:

Rize'de Doğu Karadeniz'de sel riski devam ediyor. Esasında zayıfladı biraz ama 3 gündür yağış olduğu için toprak nemi çektiği için yağan yağmurun yüzeysel hale geçme hali var. Bu gece de risk devam edecek ama yarından sonra risk geçiyor artık. Afete dönüşmesinde insanların payı çok fazla. Kırsal alanda yerleşim olmasa olmazdı. Avrupa'da da yoğun yağış ve afetler meydana geliyor. Bu sene bu şekilde devam edecek. Ağustos, Eylül ayında da hem Türkiye hem de dünyada Avrupa yoğunlukta olmak üzere bu tür yağışları göreceğiz.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇECEK

Sıcaklıklar da azaldı. İstanbul'da 27-28 dereceye düştü. Güneyde de sıcaklıklar devam ediyor. Yarın ve Pazar günü Denizli, Afyon, Antalya'nın kuzeyinde Muğla'nın güney doğusunda yağış ihtimali var. Batıda sıcaklıklar güzel şu anda. İstanbul'da sıcaklıklar önümüzdeki Pazartesi'den sonra 32 dereceye kadar çıkabilecek.

SEL RİSKİ VAR

Doğu Karadeniz'de bir ihtimal var. Salı akşamı ve Çarşamba günü. Bir enerji birikimi görüyorum. Aşırı yağışlar tekrar gelebilir. Bunları gün be gün bildireceğiz. Riskin artma ihtimali daha fazla olabilir. Toprak suya doğduğu için çekemeyeceği için yüzeysel akışa geçecek. Bulutlardaki su miktarını Pazartesi günü yine konuşuruz. Risk ihtimali var ama umarım olmaz. O enerji oradan kaybolur ve sonra ve sel meydana gelmez.



