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Zerdava cinsi köpekler, TSK tarafından sınır ötesi operasyonlarda mayın arama timinde kullanılmak üzere eğitilmeye başlamasıyla, herkes Zerdava köpeğini araştırır oldu. Zekası ve yetenekleri ile herkesi kendine hayran bırakan Zerdava cinsi köpekler, gittikçe popülerleşmeye başladı. İşte Zerdava cinsi köpekler hakkında merak edilen her şey...

Zerdava cinsi köpek nerede bulunur?

Koku alma yetenekleri ve enerjileriyle Karadeniz'in gözde köpeği Zerdava'nın soyu Kolhis (Laz-Megrel Krallığı) dönemine kadar uzanıyor. Zerdava ırkları, o dönemlerde domuz avlarında kullanmıştır. Özellikle Doğu Karadeniz insanı tarafından beslenen bir köpektir.

Zerdava cinsi köpeklerin özellikleri

Zerdava cinsi köpekler, kahverengi ve beyaz üzerine benekli kürkleri ile dikkat çekerler. Kuyrukları kıvrık biçimindedir. Vücutları kara biçimde olup dengeli ve simetriktir. Göğüs ve ayakları beyaz tüylüdür ve kahverengi beneklerle bezenmiştir. Ayrıca göğüs ve bacakları oldukça güçlüdür.

Başları oldukça güçlü ve dardır. Dudakları kahverengi ve incedir. Dik kulakları vardır. Boyu yaklaşık 45–50 cm ve kiloları 20–25 kilogram arasındadır.

Zerdava cinsi köpeklerin mizaçları

Zerdavalar, sert ve inatçı mizaçlarıyla bilinirler. Koku alma duyuları oldukça gelişmiş olduğu için av köpeği olarak kullanılmıştır. Ailelerin i çok severler ve her zaman sadıktırlar. Çocuklarla çok iyi anlaşır ve oyuncudur. Sosyalleşebilirlerse diğer köpeklerle de anlaşabilirler.

Enerjileri çok yüksektir. Atılgan ve cesurdur. Bu özellikleri nedeniyle Zerdava ırkı şehir hayatına ayak uydurmakta zorlanabilir. Özellikle de apartmanda beslenmesi Zerdava için tavsiye edilmez.

Nesli tükenme tehlikesi altında

Zerdava cinsi köpeklerin son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altına girdi. Geçtiğimiz yıl Zerdava için Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu harekete geçti.

Federasyon üyeleri Trabzon’a gelerek köpekleri kayıt altına almaya başladı. Bu kapsamda Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) Irk Standartları Komitesi Üyesi ve FCI Tüm Irk Grupları Uluslararası Hakemi Petru Muntean da Romanya’dan Trabzon’a gelerek Zerdava ırkını inceledi. Deri altlarına çip takılan ve şeceresi belirlenen ‘Zerdava’ köpeğinin Trabzon’a özgü bir ırk olduğu belirlenmeye çalışıldı.