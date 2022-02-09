Karadenizli sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti
Karadeniz’in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi. Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
09 Şubat 2022, Çarşamba 02:14 Son Güncelleme:
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Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti.
Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar’ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar’ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.
DHA
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