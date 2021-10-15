Bir hayal daha gerçek oldu! İlk deneme yapıldı

Bolu’da, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesindeki Karadere sularının kente içme suyu olarak kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede sona gelindi. 3 bin 635 metrelik tüneldeki çalışmaların sona ermesinin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin´in de katılımıyla ilk deneme suyu verildi. Deneme aşamasında herhangi bir sorun çıkmaması halinde 29 Ekim´de kaynak suları şehre verilmeye başlanacak.

Vana açım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, "Bolu´da bir hayali daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Devlet Su İşleri olarak 2 yıl önce başlatmış olduğumuz projeyi bugün tamamlamış bulunuyoruz.

Bugün Allah nasip ederse hayalin gerçeğe dönüştüğü suyu Bolu´yla buluşturacağız. Bu denemelerimizden sonra eğer hatlarımızda bir sıkıntı olmazsa ve arzu ettiğimiz verimlilikte su ulaşırsa planımız 29 Ekim´de törenle bu işi neticeye bağlamaktır. Bugün ilk su denemesi vana açım töreni yapıyoruz. Bolu´muza hayırlı uğurlu olsun inşaallah" dedi.

DHA