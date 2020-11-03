İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı’na da 2010 yılında belediye tarafından çürük raporu verildiği belirtildi. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rızabey Apartmanı’nda da geçen yıllarda çürük raporu verildiği ortaya çıkmıştı.

Seferihisar açıklarındaki 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi.



